Лукашенко назначил нового замглавы МВД

Заместителем министра внутренних дел (МВД) Белоруссии назначен Дмитрий Корзюк, занимавший пост начальника главного управления Государственной автомобильной инспекции. Соотвествующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

До него должность замглавы МВД занимал нынешний министр юстиции Сергей Хоменко.

Ранее Лукашенко в ходе заседания по кадровым назначениям в Комитет государственной безопасности (КГБ) заявил, что «очередная попытка революции» в Белоруссии состоится в период проведения референдума по новой версии Конституции.

По его словам, ситуация в стране остается напряженной, так как Запад все еще стремится сменить власть и уничтожить независимость республики. Для этого, подчеркнул белорусский лидер, западные страны вводят санкции, финансируют оппозицию, терроризм и экстремизм, а также ведут специальную подготовку боевиков.

В связи с этим он призвал силовиков тщательно следить за ситуацией внутри страны и настроениями людей, чтобы не допустить массовых протестов. Референдум по обновленной конституции Белоруссии запланирован на конец февраля 2022 года.