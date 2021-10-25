Беглых преступников будут искать беспилотниками

В России создадут беспилотник, который сможет выслеживать цели в лесах

Новые российские беспилотники смогут выслеживать цели в лесах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Бориса Вишнякова.

«Ведутся работы по созданию дронов, способных на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять поиск любых объектов», — отметил Вишняков. По его словам, подобный летательные аппараты смогут находить беглых преступников, скрывающихся в лесах, или контролировать редких животных.

«Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — подчеркнул Борис Вишняков. По оценке специалиста, задача по созданию таких беспилотных аппаратов является вопросом ближайщей перспективы. «В ближайшие год-два она будет решена, я уверен», — подытожил Вишняков.

В конце октября в России представили комплекс для поиска беспилотников Antidrone. «В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети», — отметил разработчик устройства Владимир Туров.