Оценен риск неврологических осложнений после вакцинации от COVID-19

Исследователи из Великобритании выяснили, что вакцинация первыми дозами препаратов AstraZeneca и Pfizer увеличивает риск кровоизлияния в мозг, а также развития таких неврологических заболеваний, как синдром Гийена-Барре и паралич Белла. В то же время, подчеркивают ученые, чья статья опубликована в журнале Nature Medicine, риск неврологических осложнений при заражении COVID-19 гораздо выше.

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Группа британских исследователей во главе со специалистами из Оксфордского университета оценили данные о здоровье 32 миллионов англичан, получивших первую дозу AstraZeneca или Pfizer c 1 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Ученые отследили у них случаи неврологических осложнений вплоть до 28-го дня после получения дозы. Выяснилось, что среди вакцинированных препаратом AstraZeneca незначительно повышался риск развития синдрома Гийена-Барре (38 избыточных случаев на десять миллионов человек) и паралича Белла на 15-21 день после прививки. У тех, кто прививался Pfizer, был выше риск кровоизлияния в мозг — 60 избыточных случаев на десять миллионов человек.

В то же время среди более тех более чем двух миллионов человек из общего числа, которые заразились коронавирусной инфекцией, риск всех семи отслеживавшихся неврологических осложнений был значительно выше. На десять миллионов человек насчитывалось 123 избыточных случая энцефалита, менингита и миелита, 163 дополнительных случая миастенических расстройств и 145 — синдрома Гийена-Барре. Исследователи дополнительно подтвердили свои выводы на когорте из почти двух миллионов вакцинированных шотландцев.