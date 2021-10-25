Новак назвал сроки восстановления спроса на нефть

Российский вице-премьер Александр Новак назвал сроки, когда спрос на нефть восстановится до допандемийного уровня. По его мнению, это должно произойти к концу лета 2022 года, сообщает Reuters.

Он заявил, что Россия ожидает, что на встрече ОПЕК+, которая состоится 4 ноября, страны-участники организации увеличат ежедневную добычу нефти на 400 тысяч баррелей, как было согласовано ранее. Однако, он затруднился ответить на вопрос о том, достигнут ли цены на «черное золото» рекордного уровня, как это произошло с ценами на газ, или нет.

«Спрос может снизиться, поскольку все еще сохраняется неопределенность. Мы также видим, что по миру распространяется еще одна волна пандемии», — сказал Новак.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил об исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, нефть будет просто неоткуда брать.

Также стало известно, что цены на нефть марки WTI установили рекорд, превысив 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. На 16:05 по московскому времени в понедельник, 25 октября, декабрьские фьючерсы WTI на бирже ICE торговались по 85,03 доллара (плюс 1,52 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Нефть марки Brent на 16:05 выросла до 85,56 доллара (плюс 1,12 процента).