Реклама шампуня с мужчиной в главной роли разозлила русскоговорящих покупателей

Реклама популярного бренда средств по уходу за волосами Pantene с мужчиной в главной роли разозлила покупателей. Соответствующая дискуссия развернулась в социальной сети Twitter.

На странице марки в Instagram появился ролик, в котором снялся немецкий музыкант Джек Страйфи. На кадрах знаменитость позирует в полупрозрачной блузке и трикотажном топе, демонстрируя свою прическу — уложенное каре. В руке он держит шампунь бренда. Известно, что артист выступает за современную версию мужественности и размытие гендерных рамок.

Русскоговорящие пользователи Twitter подвергли критике Pantene за выбор героя для рекламной кампании. «Ужас страшный», «Это правда по ТВ крутят?», «Как это можно спокойно воспринимать, а тем более любить? Я смотрю — и у меня тошнота подступает. Мужик пытается строить из себя девушку, получается и не баба, и не мужик, а жалкая убогая пародия», «Pantene мне никогда не нравился. Не зря, во как», — высказывались они.

Ранее в октябре Playboy впервые снял для обложки гея в корсете и на каблуках. Популярного американского блогера Бретмана Рока запечатлели в полный рост в наряде черного цвета. На нем — оголяющий грудь корсет, колготки со стрелками, а также туфли на высоких каблуках. «Покойся с миром, Playboy. Отписываюсь», — писали юзеры в комментариях.