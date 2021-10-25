Мать двоих детей заметила беременность на девятом месяце и родила у себя дома

Жительница английского города Давентри, графство Нортгемптоншир, узнала о беременности на девятом месяце и родила здоровую дочь у себя дома спустя две недели. Об этом сообщает издание Daventry Express.

Черил Уорсоп, у которой уже есть двое детей, рассказала, что была в шоке, когда узнала, что находится на 34-й неделе беременности (в норме беременность длится около 38 недель). Женщина подчеркнула, что у нее в течение нескольких месяцев не было возможности посетить врача. За все это время она не набрала вес и не заметила у себя никаких характерных для беременности симптомов.

Спустя две недели англичанка начала испытывать боль и обратилась в скорую помощь. Оказалось, что у женщины начались схватки. В это время оператор службы экстренной помощи поддерживал ее по телефону. Мать родила здоровую девочку весом 2,7 килограмма, находясь у себя в гостиной. Она назвала девочку Руби.

Прибывшие на место парамедики доставили мать и ребенка на обследование в больницу, но вскоре Уорсоп и ее дочь выписали. «Я в шоке. Я очень счастлива, и теперь эта ситуация меня веселит», — сказала англичанка.

Ранее сообщалось, что американка не заметила собственную беременность, неожиданно родила, не снимая джинсов, и не поняла, что произошло. Младенец весил около 2,7 килограмма и был совершенно здоров.