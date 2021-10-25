Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина

Похороны российского режиссера Александра Рогожкина пройдут в четверг, 28 октября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Прощание состоится 28 октября в 13:00 на Богословском кладбище», — говорится в заявлении кинокомпании.

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В воскресенье, 24 октября, стало известно о смерти Александра Рогожкина. Кинематографист умер в Петербурге в возрасте 72 лет. Он был наиболее известен как режиссер фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Кукушка» и других.

Кроме того, он работал над такими сериалами, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Всего на его счету более 15 художественных картин. Рогожкин имеет звания народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, а также является лауреатом Госпремии в области искусств.