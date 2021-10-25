Обнаружен важный эффект сна

Исследователи из США показали, что более долгий сон и меньшее число пробуждений у новорожденных связаны с меньшим риском избыточного веса во младенчестве. Посвященная важному эффекту сна статья ученых опубликована в журнале Sleep.

«В то время как ассоциация между недостаточным сном и набором веса хорошо установлена для взрослых и детей более старших возрастов, для младенцев эта связь не была выявлена», — отмечает одна из исследователей, врач больницы Бригем-энд-Уименс Сьюзен Редлайн. Совместно с коллегами она отследила здоровье 298 младенцев, родившихся с 2016 по 2018 годы.

С помощью актиграфов исследователи отследили фазы сна детей в течение трех ночей на первом и на шестом месяце жизни. При этом родителей попросили вести дневники сна младенцев. Также исследователи измерили вес и рост детей, на основании которых для каждого вычислялся индекс массы тела. Ученые обнаружили, что каждый дополнительный час сна коррелировал с увеличением риска избыточного веса на 26 процентов. Кроме того, ниже был риск набрать избыточный вес у тех младенцев, которые реже пробуждались ночью.

По мнению исследователей, большая продолжительность сна приводит к установлению распорядка грудных кормлений — что уменьшает переедание у младенцев.