Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира

Трое таксистов избили и ограбили пассажира на 800 тысяч рублей во Владивостоке

Во Владивостоке трое таксистов подозреваются в избиении пассажира и хищении у него ценных вещей в общей сложности на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.

Установлено, что в субботу 39-летний местный житель отправился на такси в ночной клуб, где внимание водителя привлекли его дорогие украшения. После окончания поездки водитель рассказал о состоятельном пассажире коллегам, чтобы составить план ограбления.

«Вместе они стали поджидать жертву около заведения. Воспользовавшись моментом, когда житель краевого центра останется на улице один, они подъехали и предложили подвезти его. По их плану клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, у мужчины украли мобильный телефон, кольцо с бриллиантами, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Ранее экс-сотрудника ФСБ Александра Лукьянца и его подельника Дмитрия Авдушева арестовали на два месяца после ограбления на 11 миллионов рублей в Петербурге. По версии следствия, вечером 12 октября в Санкт-Петербурге Лукьянец и Авдушев с двумя сообщниками ограбили местного жителя, предварительно избив его палками.

