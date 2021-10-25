Россиянам раскрыли подробности отдыха в Таиланде во время пандемии

Российские туроператоры отправились на Пхукет и раскрыли подробности процесса въезда в Таиланд во время пандемии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, по прибытии в аэропорт всех пассажиров проводят в отдельный зал, где необходимо отстоять в очереди для прохождения медицинского контроля. Во время ожидания у путешественников поверяют документы — паспорт, разрешение на въезд (СОЕ), отрицательный ПЦР-тест, заполненную анкету о состоянии здоровья, а также факт загрузки на смартфон приложения MorChana.

Затем отдыхающие попадают в зону паспортного контроля, выходят из здания авиагавани, проходят обязательное ПЦР-тестирование и отправляются в заранее забронированные отели. Турператоры отметили, что на все процедуры уходит около 40 минут.

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«Отвезли на багги на виллу, где предстояло ждать результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту. Результат пришел на электронную почту через пять часов после сдачи», — рассказали эксперты.

Также отмечается, что постояльцы отеля должны носить маски в ресторане и соблюдать социальную дистанцию. На пляже и у бассейна разрешается находится без средств защиты.

«Отдых мало чем отличается от допандемийного. Никакого дискомфорта не ощущаем — ни в отелях, ни за их пределами. Прохождение всех необходимых процедур в аэропорту не заняло много времени и совсем не отняло сил», — поделились впечатлениями представители туриндустрии.

Ранее в октябре власти Таиланда опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября прилетать в любые провинции государства без соблюдения изоляции — Россия в этот перечень не вошла. Как заявили в Генконсульстве России на Пхукете, перечень стран, гражданам которых будет разрешено пересечение границы без соблюдения изолинии, обновят 15 ноября.

