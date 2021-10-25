В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли два сотрудника полиции

В Санкт-Петербурге три российских полицейских разбились на автомобиле каршеринга. В результате погибли двое правохранителей. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает 47news.

По данным издания, ЧП произошло 23 октября на Полюстровском проспекте северной столицы — арендованная иномарка с тремя сотрудниками на большой скорости наехала колесом на бордюр и перевернулась. На место немедленно прибыли бригады скорой помощи. Находившийся за рулем 27-летний сержант полиции скончался в медицинском автомобиле. Его коллега умер в больнице.

Выжил только третий участник ДТП — 24-летний старший сержант Вячеслав Степанов, получивший травмы средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия, унесшего жизнь двух человек. Руководство петербургской полиции начало проверку по факту произошедшего. По данным МВД — погибшие сотрудники в момент ЧП были не на службе и находились в гражданской одежде.

17 сентября сообщалось, что в Иркутской области погиб майор полиции Денис Павлов, входивший в группу по раскрытию тяжких преступлений, совершенных маньяками.