Появилось видео спасения четверых детей из квартиры пропавшей россиянки

В сети появилось видео спасения четверых детей, которых заперла в квартире пропавшая мать

Четверых голодных детей в иркутском поселке Осиновка, которых заперла в квартире пропавшая мать, спасли при помощи пожарной лестницы. Соответствующее видео опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

На кадрах видно, как спасатели лезут в окно квартиры по пожарной лестнице. «Привет, молодежь. Надо одеваться, собираться, искать маму, тут мы вас оставить не можем», — сказал один из них.

По данным МВД, самому младшему ребенку год, а самому старшему десять лет. Сейчас детей осматривают врачи.

«Установлена личность мамы мальчиков. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН и находится на соответствующем учете», — отмечается в сообщении ведомства.

Информация об инциденте появилась 24 октября. Жительница поселка Осиновка увидела, как мальчик по веревке затаскивает на третий этаж пакет с продуктами. Россиянка заподозрила неладное, после чего вызвала полицию.