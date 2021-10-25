Россия
 
Последние новости
В Киеве пригрозили направленными на Москву украинскими ракетами
Пожилая россиянка выбросила в окно полмиллиона рублей 
Полиция задержала 15 участников конфликта в российском регионе
Капитан «Спартака» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита»
В Китае разработали противоспутниковое оружие
Дочь Пескова опубликовала редкие семейные фото с братьями и сестрой
Мэр Клайпедского района Литвы подтвердил нарушение границы России
В Греции арестовали застреливших автоугонщика полицейских
Умер звезда фильма «Ва-банк»
Новости партнеров

Бастрыкину доложат о проверке видео с протащившей дочь по лестнице россиянкой

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке видео из Саратова, где мать тащила дочь по лестнице
Перейти в «Мою Ленту»
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о проверке видео, на котором жительница Саратовской области протащила дочь по лестнице из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Бастрыкин поручил главе СУ СК по Саратовской области доложить о ходе проведения доследственной проверки, которая была организована после выявления в СМИ информации о произошедшем. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Энгельс Саратовской области россиянка протащила дочь по лестнице вниз головой из-за того, что девочка взяла у нее 200 рублей и пропала на два часа. В местных пабликах появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как россиянка спускает девочку по лестнице, держа за капюшон. Прокуратура Саратовской области заинтересовалась инцидентом и начала проверку.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На сотрудника ФСИН завели дело после побега изнасиловавшего школьницу зэка
Бастрыкин поручил разобраться в причинах проживания россиянки в бочке
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства в школе Махачкалы
Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в метро
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток в Гае
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
08:5724 октября

В московском метро заметили двойника Достоевского

 
08:5024 октября

Одну из пропавших в Красноярске школьниц нашли

08:4424 октября

В России не поддержали идею наказания за невыполнение предвыборных обещаний

Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
08:4024 октября

Число погибших в ДТП с автобусом в Калмыкии увеличилось до шести

08:3424 октября

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

 
08:2924 октября

Юрист объяснил возможное увольнение россиян в нерабочие дни

Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
08:1424 октября

Старое фото рыбаков у стен Кремля удивило россиян

 
07:4624 октября

В Красноярске пропали две школьницы

07:3924 октября

Пасущиеся на улице в Москве гуси вызвали обсуждение в сети

 
Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Geely показала роскошный минивэн с интерьером в духе Rolls-Royce
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
Mercedes-Benz доработал трансмиссию самых дешевых GLE
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы