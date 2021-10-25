Бастрыкину доложат о проверке видео с протащившей дочь по лестнице россиянкой

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке видео из Саратова, где мать тащила дочь по лестнице

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о проверке видео, на котором жительница Саратовской области протащила дочь по лестнице из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Бастрыкин поручил главе СУ СК по Саратовской области доложить о ходе проведения доследственной проверки, которая была организована после выявления в СМИ информации о произошедшем. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Энгельс Саратовской области россиянка протащила дочь по лестнице вниз головой из-за того, что девочка взяла у нее 200 рублей и пропала на два часа. В местных пабликах появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как россиянка спускает девочку по лестнице, держа за капюшон. Прокуратура Саратовской области заинтересовалась инцидентом и начала проверку.

