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В российском регионе спасли четырех запертых в квартире на несколько дней детей

Полиция: в Иркутской области спасли детей, запертых дома на несколько дней без присмотра
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Иркутские полицейские спасли четырех детей в возрасте от года до десяти лет, которые оказались заперты в квартире на несколько дней без присмотра взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по региону.

В сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства, говорится, что о детях, которым требуется помощь, сообщила их соседка — жительница поселка Осиновка. Прибывшие на место полицейские обнаружили запертую дверь. Пообщавшись с детьми через преграду, они выяснили, что их мать ушла несколько дней назад, и с тех пор они находятся одни.

Полицейские пробрались к квартиру через окно с помощью выдвижной пожарной лестницы и вызволили из квартиры, расположенной на третьем этаже, четырех мальчиков. Обратившаяся в полицию женщина также рассказала, что видела, как дети спускали из окна веревку, а одна из местных жительниц с ее помощью передавала ребятам продукты питания.

Детей передали медикам для осмотра. Сейчас полицейские разыскивают их законных представителей и выясняют причины, почему дети оказались без присмотра. Правоохранителям уже удалось выяснить личность матери. Она состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

В августе стало известно, что вдовец после внезапной смерти жены убирался дома во французской коммуне Мезре и нашел останки детей. Он решил разобрать шкаф в гараже, вскрыл его и обнаружил внутри разложившиеся останки ребенка. Сразу после этого мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка нашли еще двух мертвых детей в запертом шкафу в сарае.

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