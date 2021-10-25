Выглядящая на 27 лет блогерша назвала свой реальный возраст и удивила фанатов

Выглядящая на 27 лет блогерша Тэйлор Пол призналась, что ей 50 лет

Молодо выглядящая женщина назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

На кадрах блогерша Тэйлор Пол (Taylor Paul) объяснила, что из-за внешности многие подписчики считают ее 27-летней девушкой, в то время как в действительности ей уже исполнилось 50 лет. Она также заявила, что является матерью двух 25-летних дочерей, которые на данный момент беременны. Также Пол призналась, что состоит в отношениях с 29-летним молодым человеком, которому нравятся женщины «постарше».

Видео стало вирусным и набрало 1,2 миллиона просмотров и 69,4 тысячи лайков. Фанатов удивил настоящий возраст героини материала. «Если я не буду в 50 выглядеть так же, то зачем мне вообще эта жизнь?», «Мама выглядит моложе своих дочерей», «Подождите, она серьезно? Я не могу в это поверить», «Не может быть! Это что, шутка?», «Вы очень красивая женщина, вам невероятно повезло с генами», — писали они.

Ранее в октябре выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. По словам 52-летней Лизы Лор (Liza Laure), незнакомые люди называют ее 30-летней, поскольку она очень молодо выглядит. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.