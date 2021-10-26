На Байкале ужесточили правила заселения в отели

Власти Бурятии ужесточили правила заселения в отели и санатории с 30 октября по 7 ноября — вводится система QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно нововведениям, при заселении в гостиницы республики, в том числе на берегу озера Байкал, россияне будут обязаны предъявить либо сертификат о вакцинации против COVID-19 или прохождении ее первого этапа, либо справку о перенесенном коронавирусе, при этом со дня выздоровления должно пройти меньше полугода, либо отрицательный результат ПЦР-исследования или экспресс-тестирования, полученный не ранее чем за 72 часа.

При этом уточняется, что новые правила не распространяются на туристов до 18 лет и лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, QR-коды, содержащие сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе потребуются для посещения мест общественного питания, бассейнов, СПА-салонов, салонов красоты, музеев и театров.

С 25 октября власти Крыма ужесточили правила заселения в гостиницы республики. Теперь для заселения в отели, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений требуется сертификат о вакцинации (или QR-код) или ПЦР-тест сроком не более семи дней.