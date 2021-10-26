Российский шоумен Стас Барецкий решил записать с Наталией Орейро музыкальный альбом на русском языке. Бывший участник группы «Ленинград» поделился творческими планами в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело дается, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться "Я — русская". Будет очень хорошая музыка», — сказал Барецкий. Он подчеркнул, что композитором выступит уроженец Донбасса.

Барецкий также заявил, что содействовал артистке в получении российского гражданства, и пообещал свою помощь с переездом в Россию. «Спонсором выступит мой "Союз профессиональных ритуальных агентов", президентом которого я являюсь. Можно сказать, что она от могильщиков запишет свой альбом. Также мой Союз поможет ей здесь с жильем и в материальном плане», — рассказал шоумен.

Мужчина отметил, что познакомился с Орейро еще «на пьянках группы "Ленинград"», а также назвал ее веселой, любящей выпить девушкой: «Поэтому [мы] быстро нашли общий язык, даже без переводчика. Я больше скажу, у нас с ней был легкий такой роман».

Ранее стало известно, что латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.