Европол задержал 150 крупных торговцев оружием и наркотиками

Европол провел крупную спецоперацию по задержанию торговцев наркотиками, оружием и другими запрещенными товарами в даркнете. Всего задержано 150 человек, у них изъято 26,7 миллиона евро наличными, 230 килограммов наркотиков и 45 единиц оружия, передает Sputnik.

Большая часть задержанных — граждане США (65 человек), Германии (47) и Соединенного Королевства (24). Также в списке есть подданные Нидерландов (4), граждане Франции (3), двое человек из Швейцарии и один болгарин. Почти все были крупными продавцами на площадке DarkMarket, которую Европол раскрыл ранее в этом году.

«Полиция сфокусировалась на арестах топовых продавцов вместо того, чтобы ловить только управляющих площадок. Надеюсь, что эти задержания будут иметь больший эффект», — прокомментировал ситуацию исследователь киберпреступности Рольф ван Вегберг из Делфтского технического университета.

Даркнет — скрытая зона интернета, которая позволяет пользователям обмениваться информацией анонимно, используя нестандартные протоколы и зашифрованные сообщения. В этом закрытом от правоохранителей сегменте интернета можно встретить множество предложений запрещенных товаров — оружия, наркотиков, поддельных документов. Lenta.ru делала спецпроект про то, как наркоторговля через даркнет устроена в России.