На Украине подсчитали всех наркоманов

На Украине число наркозависимых может достигать 1,5 миллиона человек, считает генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова. Ее слова передает ТАСС.
На совещании руководителей силовых структур Венедиктова отчиталась, что в стране растет число наркоманов. В среднем этот показатель увеличивается на восемь-десять процентов в год.
«Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире», — подчеркнула генпрокурор.
Из-за наркотической зависимости ежегодно умирают тысячи граждан страны. Больше всего преступлений, связанных с наркотиками, фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях, а также в Киеве.
Ранее Венедиктова заявила, что от болезней, связанных с хронической наркоманией, ежегодно погибает как минимум 120 тысяч граждан Украины.