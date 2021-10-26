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На Украине подсчитали всех наркоманов

Генпрокурор Украины Венедиктова: в стране насчитывается до 1,5 миллиона наркозависимых
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Фото: Shutterstock

На Украине число наркозависимых может достигать 1,5 миллиона человек, считает генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова. Ее слова передает ТАСС.

На совещании руководителей силовых структур Венедиктова отчиталась, что в стране растет число наркоманов. В среднем этот показатель увеличивается на восемь-десять процентов в год.

«Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире», — подчеркнула генпрокурор.

Из-за наркотической зависимости ежегодно умирают тысячи граждан страны. Больше всего преступлений, связанных с наркотиками, фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях, а также в Киеве.

Ранее Венедиктова заявила, что от болезней, связанных с хронической наркоманией, ежегодно погибает как минимум 120 тысяч граждан Украины.

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