Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне

Сотрудники салонов красоты и СПА-центров, закрывающихся на локдаун, могут нанести серьезный вред здоровью клиентов, работая на дому. К такому выводу пришла общественный уполномоченный по вопросам индустрии медицинских SPA и клиник эстетической медицины Москвы Наталья Филиппова в беседе с URA.RU.

По словам Филипповой, практически 70 процентов заведений начали работать нелегально и ушли в «теневой» сектор за время пандемии коронавируса. «(...) новое закрытие станет дополнительной стимуляцией. Аренду никто не снижает, на уступки никто не идет, налоги никто не отменяет, естественно, предприниматели не могут платить зарплату и персонал уходит работать на дому», — объяснила специалистка. Она также посетовала, что из-за карантинных ограничений город попал под угрозу остаться без индустрии красоты.

Филиппова считает, что такие события могут оказать негативное воздействие на здоровье россиян, поскольку мастера салонов красоты начнут работать дома без соблюдения положенных санитарных норм. «(...) могут быть представлены услуги по введению инъекций серьезных, которые внешне калечат женщин, и им потом приходится все исправлять. Также отмечается много смертельных случаев по обезболиванию псевдокосметологами клиентов лидокаином», — приводит пример спикер.

Кроме того, отмечается, что из-за ограничительных мер медицинский сектор индустрии красоты не сможет оказывать услуги по восстановлению после коронавируса. «У нас начало развиваться новое направление — превентивная профилактическая медицина, — рассказала Филиппова. — Мы даем людям возможность заботиться о своем иммунитете, восстановиться после перенесенных вирусных заболеваний, но мы сейчас вопреки здоровью закрываемся, хотя людей могли бы поддерживать, людям это надо, но теперь не сможем».

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Сергей Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.