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Лукашенко рассказал о связи иностранных вакцин с желанием «работать на Запад»

Александр Лукашенко связал просьбы о регистрации Pfizer с желанием белорусов эмигрировать
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии нет иностранных вакцин от коронавируса, за исключением российских и китайских, а те, кто желают регистрации западных препаратов, попросту хотят предать страну, эмигрировать за рубеж и «работать на Запад». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, любая болезнь протекает прежде всего «в голове» и «зависит о конкретного человека», а потому белорусам не стоит сильно переживать из-за пандемии. «Если ты только начал переживать по поводу этой болезни — умножай [последствия] на десять», — рассказал Лукашенко.

Он также связал просьбы о ввозе в страну европейских и американских вакцин с деятельностью оппозиционных сил, отвергнув такую возможность. «Нам подкидывают эти оппы [оппозиционеры] идею: "Завезите Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna". Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать на Запад инструкции получать», — добавил политик.

Ранее Лукашенко распорядился прекратить «кошмарить белорусов» во время пандемии, отменить штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты и принуждать граждан к вакцинации. Позже он и вовсе заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями и гриппом.

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