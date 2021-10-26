Лукашенко оценил темпы распространения коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии начали снижаться темпы распространения COVID-19. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время посещения Лидской центральной районной больницы в Гродненской области, пишет БЕЛТА.

Глава государства оценил обстановку с распространением коронавируса в Белоруссии и отметил, что складывающаяся ситуация «вызывает осторожный оптимизм». «Мы не просто остановились на этом плато, на этой горе, а на два-четыре процента за неделю сползли», — добавил он.

Лукашенко также заявил о снижении средненедельного прироста новых случаев заражения в полтора раза за последнюю неделю и обратил внимание на увеличение числа выписанных из стационара пациентов на 6,4 процента.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Белоруссии начали поставлять в учреждения здравоохранения медицинский кислород. Было отмечено, что при необходимости дополнительные источники лекарственного газа позволят обеспечить бесперебойную работу белорусских больниц.

