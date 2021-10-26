Россиянин разбил дверь в магазин, залез в холодильник с сыром и уснул

В Пушкино мужчина разбил дверь в продуктовый магазин, залез в холодильник с сыром и уснул

В подмосковном Пушкино мужчина вскрыл дверь в магазин, залез в холодильник с сыром и уснул. Спящий россиянин попал на видео, его публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видны последствия незаконного проникновения в здание: стеклянная дверь торгового центра разбита, далее вскрыта роллетная дверь магазина «Великатес», в котором продаются колбасы и сыры. Автор ролика также показывает спокойно спящего мужчину в холодильнике, одетого в шапку и куртку.

По словам продавца, грабитель был в состоянии алкогольного опьянения, часть товара из холодильника он съел. Полицейские задержали россиянина, и сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу похожей на пистолет зажигалкой. В итоге он украл алкоголь и сигареты. Грабитель хотел провернуть свой маневр дважды, однако его схватили во время того, как он пытался совершить очередной налет на ту же торговую точку.