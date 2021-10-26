Медицинского советника Белого дома обвинили в жестоких экспериментах

Медицинского советника Белого дома доктора Энтони Фаучи обвинили в финансировании жестоких экспериментов над собаками. Об этом сообщает RT.

Конгрессмены Демократической и Республиканской партии уличили чиновника в выделении средств Уханьскому институту вирусологии в Китае для тестирования препаратов на щенках гончих. Законодателям стало известно, что собакам удаляли голосовые связки, чтобы они не скулили, и вводили им лекарства от тяжелых болезней.

Чтобы оценить действия лекарств, исследователи погружали головы щенков в коробки с роями голодных песчаных мух, зараженных опасными паразитами. Насекомые буквально пожирали морды собак, инфицируя их тяжелыми заболеваниями. В Конгрессе призвали привлечь Фаучи к уголовной ответственности за финансирование неэтичных экспериментов.

При этом доктора Фаучи называют одним из самых высокооплачиваемых федеральных чиновников в США. Курируемый им Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) ежегодно увеличивает свой бюджет на шесть миллиардов долларов. Конгрессмены также отметили, что Фаучи запрашивал дополнительное финансирование на поддержку экспериментов в Ухане.