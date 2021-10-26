80-летний первый космонавт Польши попался пьяным за рулем

В Гостынинском повете (районе) Польши за вождение в нетрезвом виде задержан первый польский космонавт Мирослав Гермашевский. Об этом сообщает ТАСС.

Машина, которая ехала зигзагами, привлекла к себе внимание полицейских из уголовного розыска. Те вызвали дорожную полицию, она и задержала пьяного водителя. За рулем автомобиля оказался Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский. В организме у 80-летнего космонавта оказалось 0,56 промилле алкоголя.

Оформив правонарушение, полицейские отпустили Гермашевского домой. Теперь ему грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Мирослав Гермашевский известен как первый и единственный польский космонавт. В 1978 году он совершил полет на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6».