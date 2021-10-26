На Украине пословицей описали способ втереться в доверие к России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович пословицей описал способ, как Украине втереться в доверие к России. Он отметил в эфире телеканала «Украина 24», что Киеву следует налаживать прагматичные отношения с Москвой и Минском, отставив разногласия, передает РИА Новости.

«Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать.Ласковое телятко двух маток сосет!» — подчеркнул парламентарий.

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По мнению Рабиновича, Украине недопустимо закупать газ в три раза дороже под видом европейского, при этом отказываясь от прямых переговоров с Россией. Он также указал на крайне высокие цены на топливо для простого населения, а также на то, что дорогие энергоресурсы приведут к банкротству 70-75 процентов предприятий Украины.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду, болезни и смерти. «Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть», — сказал политик.

