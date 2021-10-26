Драка санитара и пациента в российском психдиспансере попала на видео

Появились кадры драки между санитарами и пациентами в психдиспансере Миасса

В психоневрологическом диспансере Миасса произошла драка между пациентами и санитарами. По предварительным данным, конфликт возник из-за сигареты. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видна ожесточенная стычка между сотрудником психдиспансера и пациентами. По версии администрации учреждения, санитар увидел сигареты у пациента и запретил ему курить. В ответ он получил оскорбления и угрозы, после чего медик накинулся на мужчину.

Их разняли другие санитары. По словам администрации, сотрудник получил наказание после проведенной в учреждении проверки.

Ранее в Ярославле психиатрическая бригада приехала на вызов. На месте они забрали девушку, однако после закрытия дверей лифта санитары начали избивать вырывающуюся и плачущую пациентку.