Блогерша показала страшные изменения тела после родов

Женщина показала страшные изменения, которые произошли с ее телом после рождения ребенка, и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерши Ниши (Nisha) видно, что ее живот покрыт глубокими морщинами и шрамами, а также широкими растяжками. Кроме того, по словам автора видео, на ее лице появились прыщи. Женщина заверила, что такие изменения после родов — это нормально, и призвала подписчиков любить и принимать свою внешность в любом виде. Ролик стал вирусным и набрал 5,4 миллиона просмотров и 971,4 тысячи лайков.

Пользователей сети удивил пост Ниши, и они принялись благодарить ее за смелость в комментариях под ним. «Спасибо тебе, что не стесняешься показывать свое тело после родов. Не многие женщины осмелятся на такое. Ты помогла мне почувствовать себя лучше», «Ты прекрасна», «Я никогда не видела таких глубоких шрамов. Ты настоящая героиня, я восхищаюсь тобой», «Я считаю это красивым, женщины не должны стыдиться себя», «Ты самая прекрасная женщина в мире! Спасибо, что помогаешь мне быть увереннее в себе!» — писали они.

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