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В Кремле прокомментировали перспективы сотрудничества с Великобританией

Кремль: Россия и Британия могут сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия и Великобритания могут сотрудничать в вопросах, представляющих взаимный интерес. Так перспективы их будущих отношений прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, власти сообщили все, что касается телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров лидеры обсудили проблемы, связанные с климатом. Путин подтвердил намерения сокращать «углеродный след» российской экономики, а также приверженность Москвы международным экологическим обязательствам. Вместе с тем Джонсон приветствовал планы России добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Будущее уже здесь


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