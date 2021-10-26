Мужчина напал на родственников, поджег дом и покончил с собой в Австрии

В Австрии неизвестный напал на родственников с ножом, устроил поджог и покончил с собой

Вооруженный ножом 23-летний мужчина атаковал дом своих родственников в городе Миттертреффлинг в Верхней Австрии, двое человек пострадали. Об этом со ссылкой на заявление полиции пишет Австрийское агентство печати (APA).

Нападение произошло около 1:30 по местному времени в доме, где проживал сам преступник со своей девушкой и пожилой родственницей. Мужчина набросился на девушку и нанес ей около 40 ножевых ранений. Она смогла спастись, выпрыгнув из окна на первом этаже. На помощь пришли соседи: именно к ним первым делом прибежала раненая. Они оказали ей первую помощь и позвонили в экстренные службы.

В это время преступник поджег дом и побежал в сторону одного из шоссе, где и покончил с собой.

53-летнюю женщину, которая в то время спала дома, спасли пожарные: обе женщины в больнице, их жизням ничего не угрожает. Пожарным удалось потушить огонь в доме.

Следователи исключают политический или религиозный мотив в действиях преступника.