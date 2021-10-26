Убивший дикого медведя боксер пришел в себя и рассказал о случившемся

SHOT: боксер Медведев рассказал, что они с друзьями не занимались браконьерством

Российский боксер Илья Медведев, убивший дикого медведя, пришел в себя и рассказал полицейским о случившемся. Его рассказ публикует Telegram-канал SHOT.

По словам спортсмена, в тот день они с друзьями собирались порыбачить. Перед этим один из мужчин раздал остальным оружие на случай, если на озере будет птица. Участники похода разделились, и один из них в какой-то момент столкнулся с медведем. Боксер сначала испугался и побежал спасаться к берегу, а после вернулся, чтобы помочь приятелю. Медведев добавил, что браконьерством они не занимались.

Ранее появилось первое фото боксера после нападения медведя. На снимке видно, что Медведев лежит на больничной койке, его лицо забинтовано, на нем видны следы зеленки. Спортсмен, находившийся в состоянии медикаментозной комы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

20 октября появилась информация о том, что медведь напал на боксера и двоих его спутников, когда они возвращались с рыбалки в Тюменской области. В результате один из мужчин погиб, а Медведев убил зверя ножом.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

