Покупательница заметила пренебрежение к полным людям в магазине Zara

Покупательница не смогла подобрать подходящий размер одежды в популярных масс-маркетовых магазинах и обвинила их в пренебрежении к полным людям. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах блогерша Эш (Ash) объяснила, что пошла на шопинг, чтобы купить новую одежду. Женщина посетила несколько магазинов, среди которых были Zara, H&M, Mango, River Island и Primark. Она заметила, что вещи размера XXL, которые она мерила, не соответствовали реальности.

«Мне надоело, что одежда, на которой указан размер XXL, налезает только на мою руку! Что мне делать? Купить 15 платьев и сшить их в одно? Вы действуете мне на нервы! Как вы смеете представлять в своем ассортименте вещи размера XXL, но делать их настолько маленькими, что даже моя рука не может втиснуться в них?» — высказалась Эш.

Ролик стал вирусным и набрал 1,7 миллиона просмотров и 261,5 тысячи лайков. Пользователей сети возмутила история блогерши, и они принялись критиковать упомянутые магазины. «Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой», «Вот поэтому я и перестала одеваться там», «Я ненавижу их одежду, они шьют ее только для девушек модельной внешности», «Я устала чувствовать себя изгоем из-за своего веса, а магазины так и норовят напомнить мне о том, что я не вписываюсь в рамки», «Ненавижу масс-маркет», — писали они.

В августе шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все модели оказались ей малы, включая вещь размера XL.