Полиция Капитолия окружила здание Минздрава из-за угрозы взрыва

Полиция Капитолия ведет расследование по поводу возможной угрозы минирования в здании Минздрава США. Об этом сообщает издание FOX 5, пресс-служба полиции пока не комментирует эти данные. Видео с места происшествия опубликовал журналист Рахул Упадхьяй в своем Twitter.

В опубликованном ролике можно увидеть полицейский автобус и несколько десятков офицеров, стоящих неподалеку от здания. На данный момент строение окружено силовиками. РИА Новости сообщает, что к министерству прибывают новые силы правоохранителей.

Пока официальные представители ведомства не прокомментировали угрозу взрыва, о которой пишут СМИ.

20 октября сообщалось о схожем происшествии: полиция Капитолия перекрыла дороги из-за угрозы взрыва в Министерстве труда США. Официальных комментариев относительно ситуации от американских властей также не поступало.