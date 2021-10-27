Подросток отправился на рыбалку и погиб в зубах крокодила

Крокодил утащил в воду 15-летнего подростка, который рыбачил на реке в Индии

Крокодил утащил в воду 15-летнего подростка, который отправился на рыбалку на реку Кали в индийском районе Уттара Каннада, штат Карнатака. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

15-летний Моин Галбарг отправился за город порыбачить. Он забросил в реку рыболовную сеть и начал ждать, когда туда попадется улов. В этот момент на подростка набросился крокодил. Рептилия схватила Галбарга в зубы и утащила в реку.

Полицейские и спасатели начали поисковую операцию. Ради нее спасатели перекрыли воду на плотине Супа. Поиски продолжались до позднего вечера, но тело погибшего так и не удалось найти.

Ранее сообщалось, что рыбак пропал после нападения речных пиратов в бразильском муниципалитете Нову-Айран. Позднее он был найден мертвым в зубах трехметрового каймана. Неизвестно, убили ли его пираты и сбросили тело в воду или же на мужчину напала рептилия, когда он пытался убежать от разбойников.