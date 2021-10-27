Французы заявили о вымирании белых христиан в Европе из-за исламской миграции

Опрос, проведенный исследовательской компанией Harris Interactive, показал, что 61 процент французов считают наиболее вероятным сценарий вымирания белых христиан Европы в результате массовой миграции из мусульманских и африканских стран. Об этом пишет Daily Mail.

Материалы по теме Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником? Утрата ценностей. Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?

Исследование проводилось, чтобы понять, насколько французские избиратели верят в концепцию «великой замены». Ее автор — ультраправый политик и писатель Эрик Земмур, который может стать соперником действующего президента Франции Эммануэля Макрона на предстоящих выборах на пост главы государства в 2022 году.

В рамках своей концепции Земмур заявляет, что наплыв мигрантов приведет к замене белого населения, сделав выходцев из африканских и исламских стран подавляющим большинством в Европе. Эта теория подвергается широкой критике экспертов, однако набирает популярность среди жителей Франции.

Исследователи узнали у французов, видят ли они предпосылки такого явления. В ответ 27 процентов респондентов заявили, что этот сценарий точно произойдет при нынешней миграционной политике стран Европы. Всего 39 процентов людей сказали, что этого «вероятно» или «определенно» не произойдет.

В конце сентября лидер консервативной партии «Национальное объединение» и депутат французского Национального собрания Марин Ле Пен, которая также претендует на участие в выборах президента Пятой республики, раскрыла пункты своей миграционной программы.

Она заявила, что в случае получения должности президента проведет референдум, на котором предложит французам проголосовать по следующим пунктам: запрет на выдачу пособий нелегалам, высылку иностранцев-правонарушителей и прекращение воссоединения семей. По ее словам, полный объем поддержки во Франции должны получать только семьи французских граждан.