В США трое детей прожили год с трупом брата

Daily Mail: трое детей год жили в одной квартире с останками 8-летнего брата в Хьюстоне

В американском городе Хьюстон (штат Техас, США) трое детей больше года прожили в одной квартире с останками восьмилетнего брата. Их мать не появлялась дома месяцами, а школу ребята последний раз посещали в мае 2020 года, передает Daily Mail.

Удручающее сожительство обнаружила полиция, которая приехала по вызову старшего из сыновей. 15-летний подросток пытался ухаживать за своими младшими братьями сам, в этом ему помогали соседи. Заметив, что мать редко бывает дома, они стали оставлять детям еду, напитки, помогали зарядить телефоны.

Одна из соседок несколько раз жаловалась на неприятный запах в управляющую компанию, но никто не реагировал. Запах, по ее словам, впервые появился 13 или 14 месяцев назад. Все это время в квартире разлагался труп их брата.

Из-за прогулов детей на мать семейства уже дважды подавали жалобы в школьной администрации, но из-за пандемии COVID-19 им не придали должного значения.

Вскоре после приезда полиции 35-летнюю женщину и ее приятеля арестовали. Ей предъявлены обвинения в связи с отсутствием надлежащего надзора за детьми, а ее бойфренда подозревают в убийстве одного из них.

5 октября похожий случай произошел в городе Финикс, штат Аризона. Молодой мужчина в ходе ссоры убил свою подругу, а потом не пожелал расставаться с ее останками.