Матвиенко предложила бороться с «безнравственными передачами» на российском ТВ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на российском телевидении. Этому могло бы способствовать создание нравственного кодекса, сказала спикер на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума. Ее слова приводит ТАСС.

К примеру Матвиенко привела передачи, когда в прямом эфире делаются тесты ДНК и устраиваются драки. «Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе», — заявила она, говоря о роли женщин в журналистике.

Председатель Совфеда напомнила о раннем внесении в Конституцию РФ изменений о ценности традиционной семьи. Речь идет о пунктах, где прописано, что дети являются приоритетом государственной политики, а Россия — социальное государство. Дальше, по мнению спикера, в законе идет разрыв. «Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК. Все это обсуждается», — сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что это не только ее личное мнение — об этом говорят также учителя, врачи, родительское сообщество и многие другие.