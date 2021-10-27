На Украине оценили затраты на модернизацию газотранспортной системы

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что до конца года Киев потратит около 6 миллиардов гривен (227 миллионов долларов) на модернизацию газотранспортной системы. Об этом он заявил в интервью «ТСН».

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По его словам, Украина уже согласовала десятилетний план развития своей ГТС, который рассчитан на сумму 1,5 миллиарда долларов. Макогон отметил, что основными направлениями данных инвестиций станут строительство и ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для внутренних нужд. «Эти станции частично используют для транзита, но в основном это для наших собственных нужд», — подчеркнул глава украинской компании.

Макогон также добавил, что в 2022 году ожидается завершение строительства станции «Яготин», а в 2025-2026 годах — еще восьми объектов. При этом он отметил, что заявления о ненадежности украинской ГТС противоречат действительности.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» заявил, что Киев предложил России продлить контракт на транзит газа до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года. По его словам, на сегодняшний день Украина готова подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Тем не менее Макогон отметил, что Москва так и не ответила на данное предложение.