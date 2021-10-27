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Надежда Бабкина показала свои неопубликованные фото 1974 года

Надежда Бабкина показала неопубликованные фото из молодости и порадовала поклонников
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Фото: @ngbabkina

Народная артистка России Надежда Бабкина показала свои неопубликованные фотографии из молодости и порадовала поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

71-летняя знаменитость разместила пост в честь 45-летия ансамбля «Русская песня». На размещенных в сети черно-белых кадрах Бабкина запечатлена в традиционном русском народном костюме с кокошником на голове и длинной косой. Она позирует в кругу других участниц ансамбля. На некоторых изображениях на ее лицо нанесен макияж с акцентом на губы.

«В октябре 1974 года мы с девчонками из общежития устроили очередные посиделки, и кто-то предложил организовать ансамбль: "Надька, будешь руководителем!" (...) На наши выступления, которые проходили в домах культуры и сельских клубах, народу собиралось поначалу немного. (...) Но я была уверена, что доброе дело не может остаться незамеченным. Знала, что рано или поздно нас признают!» — написала артистка.

Публикация набрала больше трех тысяч лайков. Поклонники принялись поздравлять ансамбль в комментариях. «Спасибо за творчество!», «Поздравляем!», «Ваш талант — сокровище России. Браво, Надежда, браво, "Русская песня"», «Ах, какие лица! Светлые, настоящие», «Вас тут и не узнать! Но вы и тогда, и сейчас прекрасны!» — высказывались они.

В марте российская супермодель Ирина Шейк показала архивное фото из молодости. Согласно подписи под публикацией, снимок был сделан в 2006 году, когда знаменитости было 20 лет. На размещенном в сети кадре Шейк позирует в помещении в бежевом комплекте бикини.

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