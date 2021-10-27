Российская охотница убила редкое животное и вызвала ненависть в соцсетях

Охотница из Москвы Татьяна убила редкого алтайского козерога, выложила фото в соцсети и вызвала ненависть читателей. Фото своей добычи россиянка опубликовала на личной странице в Instagram.

Женщина назвала убийство животного «мистической удачей». В публикации она описывает сложный процесс поиска козерогов в горах и то, как проходит охота. Под постом в соцсети около четырех тысяч комментариев, среди поздравлений от профессиональных охотников множество гневных комментариев от жителей Алтая.

«У нас на Алтае козерог в Красной книге. Это незаконная охота!» — написал возмущенный местный житель. Другие комментаторы поддержали его и добавили, что козероги находятся на грани вымирания.

«И что, им даже штрафа не будет? Человек — самое страшное животное», — заявила еще одна россиянка под постом.

В свою очередь, автор поста не отреагировала на негатив.

Ранее сообщалось, что российский депутат Денис Хахалов принял участие в охоте и жестоком убийстве волка. Запись была опубликована в соцсетях, после чего сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области написали на политика заявление. После инцидента Хахалов сдал свой мандат.