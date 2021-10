Россияне придумали необычный способ прорваться в Европу

In and Out: россияне бросились скупать квартиры в Финляндии ради возможности уехать

Граждане России бросились скупать дешевую недвижимость в Финляндии. О повышенном спросе со стороны россиян сообщили финские риелторы, сообщает «Фонтанка».

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Агенты по недвижимости фиксируют большое количество заявок от граждан России. Директор компании In and Out Энсио Пулккинен рассказал, что число запросов по жилью в Финляндии начало расти примерно с лета. По его словам, популярностью среди россиян пользуются дешевые квартиры и небольшие домики не в центре города. Средняя стоимость такой недвижимости — 20-30 тысяч евро. При этом риелтор отметил, что самих сделок пока немного, однако некоторое оживление на фоне пандемийного года заметно. Другие агентства, по его словам, отмечают схожую динамику.

Потенциальные покупатели объяснили свой интерес к финской недвижимости возможностью прорваться в Европу. Такой необычный способ придумали в связи с правилами Финляндии: сейчас из-за коронавируса россиянам запрещен въезд с туристическими целями, а для владельцев недвижимости ограничений нет. При этом представитель In and Out Ольга Пулккинен отмечает, что раньше спросом пользовались более дорогие коттеджи — их приобретали в качестве загородной недвижимости. Сейчас же квартиры и дома покупают и как место жительства во время визита в страну, и как дачу. «Думаю, что люди устали, хотят приехать и погулять», — заявила она.

У россиян, желающих купить недвижимость за рубежом, есть возможность воспользоваться предложением испанского риелтора. В октябре агентство Aliseda начало распродажу жилья в Испании. Самая дешевая недвижимость обойдется в 23,6 тысячи евро, а самая дорогая — 1,68 миллиона евро.