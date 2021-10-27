Путин пообещал отправлять бесплатные тесты на COVID-19 другим странам

Москва предлагает учредить механизм антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточно-Азиатского саммита (ВАС). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления в рамках ВАС, цитату приводит ТАСС.

Он также пообещал, что российская сторона будет и дальше отправлять бесплатные тесты и реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе бесплатно. Политик поблагодарил другие страны за помощь в борьбе с COVID-19 и производстве вакцин.

21 октября на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин сравнил смертность среди зараженных коронавирусом с потерями в Первой мировой войне. Президент напомнил, что более 4,9 миллиона человек погибли от осложнений пневмонии COVID-19.

По данным университета Джона Хопкинса, во всем мире более 244,6 миллиона человек заражены вирусом.