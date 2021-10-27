Опубликован рейтинг самых надежных банков России

Женщины чаще выбирают СберБанк и ВТБ, а мужчины — Тинькофф Банк

Самыми надежными банками России признаны СберБанк, ВТБ и Альфа-Банк. В тройку также вошли Тинькофф Банк и Газпромбанк, разделив третье место. Это следует из опроса финансового супермаркета «Банки.ру» и сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

64 процента респондентов выбрали СберБанк, ВТБ — 43 процента, третье место разделили Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Газпромбанк (по 19 процентов).

Россельхозбанк считает надежным каждый десятый участник исследования (10 процентов), 8 процентов выбрали Почта Банк, 7 процентов — Райффайзенбанк, по 4 процента — банк «Открытие» и Совкомбанк. Промсвязьбанку и Росбанку доверяют по 3 процента россиян, банкам «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — по 2 процента. В рейтинг попали также Московский Кредитный Банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, СМП Банк, Московский Индустриальный Банк, РНКБ, банк «Россия», Банк ДОМ.РФ, «Ак Барс» и «Русский Стандарт» с результатом в 1 процент.

Банки «Траст», «Пересвет», Всероссийский Банк Развития Регионов, Новикомбанк, БМ-Банк и Московский Областной Банк набрали в рейтинге менее 1 процента голосов.

Женщины чаще выбирают СберБанк и ВТБ, а мужчины — Тинькофф Банк. СберБанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк более популярны среди молодежи до 24 лет, а ВТБ и Райффайзенбанк — среди опрошенных старше 45 лет.

По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года, заметно увеличилось доверие к Тинькофф Банку (на 5 процентных пунктов), что повысило его позицию в рейтинге и позволило впервые войти в ТОП-3 самых надежных банков (по мнению россиян).

Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще других считают надежными ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и «Уралсиб». Зарабатывающие менее 30 тысяч рублей выбирают СберБанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и Совкомбанк.

В опросе приняли участие 3 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны. Участникам опроса предложили выбрать три наиболее надежных из 30 банков с самым большим размером капитала.