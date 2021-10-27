На Украине сразу несколько областей попадут в красную зону из-за COVID-19

C 30 октября в нескольких областях Украины введут красный уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом министр украинского правительства Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале.

С 30 октября в красную зону попадут семь областей Украины: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. В этих регионах будет введен ряд карантинных ограничений, в частности — запрет на работу заведений общепита, торговых центров, непродовольственных магазинов и рынков, а также проведение массовых мероприятий.

Избежать их можно будет только в том случае, если 100 процентов работников и посетителей заведения или мероприятия получили прививку от коронавируса. Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, относящиеся к межрегиональному транспортному сообщению.

Ранее в красную зону карантина на Украине попали восемь из 24 регионов. Среди них оказались Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская, Сумская, Ровенская и Николаевская области.