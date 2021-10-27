Кандидат в канцлеры Германии рассказал о нужде страны в газе

Олаф Шольц: Германии еще долго нужен будет газ до перехода к возобновляемой энергетике

Лидер Социал-демократической партии Германии и кандидат на пост канцлера Олаф Шольц заявил, что страна будет нуждаться в газе еще долгое время, поскольку это одно из условий перехода к возобновляемой энергетике. Цитату приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что у таких заявлений нет политических оснований, тем самым отреагировав на обвинения в зависимости Берлина от российского газопровода «Северный поток-2». «Мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это условие для того, чтобы мы преодолели переходный период [на пути к возобновляемой энергетике]», — рассказал Шольц.

26 октября Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение по сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Европейского союза.

В процессе формирования заключения по газопроводу ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Предположительно, сертификация российского газопровода займет около трех месяцев. После того как регулятор вынесет решение, оно будет направлено на рассмотрение в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.

