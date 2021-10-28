В Якутии оленевод потерялся и два месяца выживал в тайге

В Якутии оленевод в августе ушел доставить мясо в соседнее стадо и потерялся в тайге. Об истории, закончившейся спасением россиянина, рассказали «Вести.ру».

46-летний Егор Кривошапкин два месяца выживал в дикой природе. Россиянин делал капканы из проволоки, ловил рыбу и жарил белок на огне. Потерявшийся оленевод жил в палатке в лесу.

После того как мужчина пропал, его начали искать, однако обнаружить его удалось только 23 октября. Оленеводы нашли Кривошапкина в сильно истощенном состоянии, мужчина отморозил ногу. Пострадавшего эвакуировали с помощью вертолета и госпитализировали. По словам мужчины, за два месяца, проведенных в лесу, у него случались провалы в памяти. Также он рассказал, что нашел в тайге ящик с консервами времен СССР, которыми питался.

Два года назад мужчина уже терялся, тогда оленевод два месяца провел в Усть-Янском улусе. Его искали с помощью вертолетов.

Ранее в Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы Наталью Наумову. Россиянка и ее супруг отправились в поход. Во время сплава их катамаран переворачивался и ломался, в последующем ее супруг скончался, предположительно, из-за обострения заболевания. Женщину нашли охотники и рыболовы.