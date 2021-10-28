Ракета «Союз-2.1а» отправилась в космос с флагом Сбера

Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась в космос с космодрома Байконур с логотипом и флагом Сбера. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что символика организации впервые побывает на орбите — событие приурочено к ее 180-летию, которое будет отмечаться 12 ноября 2021 года.

В компании также напоминают, что в текущем году исполнилось 60 лет с момента первого полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин, и считают это значимым поводом для гордости страной и достижениями ее граждан.

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин подчеркнул, что история отечественной космонавтики и история Сбера неразрывно связаны. «Миллионы наших клиентов в советское время участвовали в займах развития народного хозяйства, средства от которых направлялись в том числе на освоение космоса. Сейчас у нас немало масштабных совместных проектов с "Роскосмосом"», — пояснил он.

Крейнин заметил также, что символика Сбера на борту «Союз-2.1а» и его флаг на Международной космической станции (МКС) — это дань уважения людям, обеспечившим лидерство России в космосе и «превратившим мечту в реальность», а также клиентам. «И, конечно, мы видим большие перспективы в новых форматах рекламы, в том числе с помощью технологий в космосе. Мы благодарны "Роскосмосу" за партнерство в реализации первой космической рекламной кампании Сбера», — заключил он.

«Союз-2.1а» в четверг, 28 октября, стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который через двое суток должен состыковаться с МКС. Корабль доставит 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода в баллонах, 1509 килограммов оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.