Российский пограничник погиб в Армении

shamshyan.com: грузовик с российским пограничником упал в ущелье в Армении

Грузовик Минобороны Армении перевернулся и упал в ущелье в районе Араратской области, инцидент произошел на 80 километре автотрассы Ереван — Ерасх — Мегри. В результате аварии погиб российский пограничник, еще один соотечественник госпитализирован, сообщает портал криминальной хроники shamshyan.com.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют личности водителя, погибшего и пострадавшего.

По данным источников портала, в ближайшее время на место происшествия должны приехать оперативно-следственные группы погранвойск России.