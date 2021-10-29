Увернувшийся от стаи птиц российский пилот предстанет перед судом

«Ъ»: увернувшегося от птиц пилота компании «КрасАвиа» Внукова будут судить за нарушения

В красноярский суд поступило уголовное дело командира российского экипажа самолета Ан-24 компании «КрасАвиа» Евгения Внукова, совершившего летом 2020 года аварийную посадку в аэропорту Черемшанка, сообщает «Ъ». Пилоту, благодаря которому воздушное судно увернулось от стаи птиц, предстанет перед судом, ему грозит шестилетний тюремный срок.

Издание сообщает, что по мнению стороны обвинения пилот допустил нарушения — превысил максимально допустимую скорость во время снижения и вместо положенного ухода на второй круг посадил самолет таким образом, что у летательного средства повредились стойки шасси. Следователи уверяют, что его действия угрожали безопасности находящихся на борту пассажиров.

Пилоту грозит шесть лет заключения и штраф 500 тысяч рублей. Адвокат защиты настаивает на том, что действия Внукова стоит рассматривать как героический поступок и будет настаивать на его невиновности.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации пассажирской кабины. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 резко сменил курс после срабатывания датчика разгерметизации салона. Отмечается, что воздушное судно приземлилось благополучно.