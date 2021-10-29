На Украине заявили об «убийстве» Россией энергетической системы страны

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины, об этом заявила в эфире «4 канала» депутат Верховной Рады Людмила Буймистер, передает РИА Новости.

Парламентарий назвала катастрофической ситуацию в украинской энергетике. По ее словам, этим власти будут объяснять необходимость закупок из-за рубежа. Она добавила, что Киев провалил заготовку запасов угля и не оказал должной поддержки местным добывающим предприятиям.

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«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — подчеркнула Буймистер.

Депутат заявила, что украинские генерирующие компании недополучают финансирование, также не может стабильно работать атомная генерация. По ее словам, таким образом управляется вся сфера энергетики, Украину планомерно ведут к зависимости от импорта, что «может закончиться очень плохо».

Ранее стало известно, что Украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии. Такое решение принято из-за низких запасов угля и угрозы дефицита электроэнергии.

